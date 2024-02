Porto di Vibo Marina | la banchina Cortese è funzionale alla pesca

(Di venerdì 2 febbraio 2024) LadeldiValentiaalle unità pescherecce, così come disposto dall’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio. È questa la decisione del Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro che ha rigettato la richiesta di sospensiva dell’ordinanza del 15 novembre scorso con la quale l’Ente ha ordinato la destinazionedelle banchine delnese e delle relative aree portuali. Nell’assumere la propria decisione e rigettando il ricorso presentato anche contro la Capitaneria die la Guardia costiera, la seconda sezione del Tar di Catanzaro ha evidenziato l’ampia discrezionalità in capo all’Autorità di Sistema portuale dei Mari ...

VIBO VALENTIA La banchina Cortese del porto di Vibo Valentia Marina è funzionale alle unità pescherecce, così come disposto dall'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio. È qu ...