Portavalori assaltato a Sassari | gli investigatori a caccia di una possibile “talpa” della banda

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Glisono adi una “” che potrebbe aver aiutato ladi 15 rapinatori che mercoledì ha rapinato ivicino a. Mentre proseguono i posti di blocco in tutta la Sardegna alladel commando che hai blindati con tecniche paramilitari, l’inchiesta punta a comprendere se il colpo a i tre mezzi sulla 131, in territorio di Siligo, sia stato facilitato da qualcuno che conosceva gli spostamenti. Alla rapina, secondo gli inquirenti, hanno partecipato almeno 15 persone portando via un bottino da circa 4 milioni di euro. Durante l’azione si sono registrati 5 feriti tra i vigilantes che si trovavano a bordo dei mezzi e sarebbe rimasto ferito almeno uno dei criminali...

