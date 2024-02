Porta Elisa sempre ostico per la Spal

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) A parte i derby toscani è una delle sfide che si è giocata di più: ci sono gare tra Lucchese ein serie A (2-0 Pantera il 22 giugno 1952), in B (ultima il 18 aprile 1993, con successo rossonero 3-1) e persino in D, nel Nazionale Dilettanti, ottobre 2013, ancora vittoria lucchese 1-0. In mezzo tanta serie C. Compresa quella stagione 1977-78 in cui ad entrare nella leggenda fu, per la verità, la partita di ritorno: il 2-2 del 12 marzo 1978 con cinquemila lucchesi sul treno speciale allestito da Romeo Anconetani per il massiccio esodo di Ferrara che non ebbe l’esito sperato dopo il vantaggio 2-0 alla fine del primo tempo. Da lì in poi gli estensi presero il largo, nonostante quel pareggio avesse lasciato tutto immutato in classifica. All’andata fu un netto 2-0 per D’Urso e compagni. Alper la Società Polisportiva Ars ...