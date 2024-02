Ponticelli | giovane accoltellato | 15enne si consegna ai Carabinieri

NAPOLI – Ad appena 15 anni, con un coltello in tasca, non ci ha pensato su due volte per accoltellare un 19enne al termine di una lite. È accaduto a Ponticelli. Qui i carabinieri della stazione locale ...La violenza a Ponticelli, periferia Est di Napoli, lo scorso 14 gennaio. Il minore, accompagnato dai genitori e dall’avvocato, si è presentato in caserma per costituirsi.Disposta la misura cautelare dell'affidamento del quindicenne ad una comunità per minori, in attesa degli ulteriori sviluppi processuali ...