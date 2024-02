Pnrr | il piano di ammodernamento delle apparecchiature mediche procede a rilento E le macchine potrebbero essere insufficienti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Entro il prossimo dicembre, 3.136 nuovedi diagnostica per immagini e per terapie avrebbero dovuteinstallate negli ospedali pubblici italiani. Ecotomografi, mammografi, tomografi a risonanza magnetica e computerizzati,di radiologia, acceleratori lineari: tutto nuovo di zecca, il massimo della tecnologia, per sostituire leobsolete e fuori uso con cui è costretto a lavorare il nostro Sistema Sanitario Nazionale. Per il loro acquisto, previsto dalla missione 6 del– quella dedicata alla Salute – sono stati stanziati quasi 1,2 miliardi di euro. Ma la rimodulazione del, richiesta all’Unione europea dal governo Meloni e approvata dal Consiglio Ue l’8 dicembre scorso, ha rimandato la scadenza da dicembre 2024 a giugno 2026. Questo ...