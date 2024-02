Più ristoranti orientali che pizzerie | in Italia spopola il cibo asiatico

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 2 febbraio 2024) (Adnkronos) – Non tramonta l'appeal della cucina asiatica in. Almeno a giudicare dai dati sulle nuove apertura di, dai più classici cinesi e giapponesi, agli indiani e vietnamiti, ma anche thailandesi e coreani. Secondo l’ultimo Osservatorio sulle nuove aperture condotto da TheFork (il brand di Tripadvisor che rappresenta la principale piattaforma per le