Pitti Taste | protagonista il cibo | non la moda

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ci sono eventi che fanno bene al territorio. Ci eravamo lasciati ad Alba con la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, dopo una puntatina a Plan de Corones per la Festa dello Speck Alto Adige IGP. Oggi, ci ritroviamo a Firenze, nella città nobile per dirla come la direbbe Dante, al. È nato agli inizi degli anni ’50 ed era concentrato sulla promozione del comparto. Da allora è cambiato il mondo intero, i suoi interessi, i trend. Laresiste, come anche i filati annessi e le fragranze che tanto conforto danno. Poi è arrivato il, il food e i foodies, i programmi in tv, gli chef che fanno tendenza ed iniziano ad essere “usati” dalle aziende, i blogger che diventano influencer, Slow Food e le Dop. E mangiare è diventata una esperienza. In tutto questo si innesta a meraviglia il ...