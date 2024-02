Pista da bob a Cortina | c’è la firma su contratto tra Simico e Pizzarotti Giorgetti | “Quasi pentito per i Giochi in Italia”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L’annuncio e il pentimento. Oppure, a seconda delle sensibilità, la realpolitik. Innanzitutto la notizia:hato l’accordo con l’impresache effettuerà i lavori per la nuovadi bob, skeleton e slittino di, ovvero la struttura della discordia delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2026. Un annuncio ufficiale ma a scoppio ritardato, visto che già ieriaveva comunicato la data di inizio dei lavori, ovvero il 19 febbraio. “La scelta – si legge in una nota – mette un punto fermo e attesta l’estrema determinazione di questo Governo di concludere al meglio e intutte le opere in vista dei. Lo confermano con grande soddisfazione – è scritto nel comunicato – il Vicepresidente del Consiglio e ...

