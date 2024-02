Piracy Shield | le prime denunce contro lo streaming pirata

È stata donata dalla Lega serie A all'Autorità delle comunicazione e l'ha sviluppata una startup legata allo studio legale Previti. Al via le prime ... (wired)

A bordo 1.800 operatori, che avranno 30 minuti per oscurare in automatico i siti che trasmettono partite di calcio senza averne i diritti. I ... (wired)

Stop ai contenuti pirata, praticamente in tempo reale. È quello che accade con Piracy Shield , la piattaforma che è ufficialmente entrata in funzione ... (tg24.sky)

L'allerta scatta nel pomeriggio del 31 gennaio. Colpito un hosting condiviso su Aruba. Non si sa quanti altri siti siano caduti oltre all'indirizzo ... (wired)

Una Inter-Juventus come primo banco di prova non è niente male. Il derby d’Italia è – storicamente – la partita di calcio di Serie A che attira ... (giornalettismo)

È arrivata la nuova piattaforma “ anti pezzotto “. Si chiama Piracy Shield, scudo anti pirateria, è attiva dal primo febbraio e non permetterà più la visione di contenuti in streaming, principalmente ...La sua attivazione è partita il 1° febbraio, come ha confermato l'AGCOM. Adesso assisteremo, con concretezza, alle promesse sul blocco delle piattaforme pirata ...I Piracy Shield ha già mietuto le prime vittime innocenti: dopo il blocco di un hosting condiviso, sono stati messi offline molti siti legittimi.