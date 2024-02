Pinuccio Tatarella 25 anni dopo Il 7 febbraio giornata di dibattito e riflessione su un’eredità irrinunciabile

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Giuseppe25. Un personaggio che merita sempre un’attentaper l’eredità che ha lasciato al suo mondo, quella della destra, ma non solo. Per questo mercoledì 7il “ministro dell’armonia” sarà ricordato al Senato, alla presenza anche del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fautore di una destra riformista e senza tentazioni estremistiche, sostenitore della necessità di un dialogo rispettoso con l’avversario pur nella tutela delle reciproche identità. Una destra fiera di se stessa e senza complessi di inferiorità. Questo era Giuseppedetto. L’omaggio alla figura di, al suo pensiero e al suo lascito politico ancora attualissimo sarà reso nel corso di un convegno che si terrà ...

Giuseppe Tatarella 25 anni dopo. Un personaggio che merita sempre un’attenta riflessione per l’eredità che ha lasciato al suo mondo, quella della ... (secoloditalia)

Annullo francobollo e convegno in Senato a Roma alla presenza del Capo dello Stato. Cerimonia al Porto di Bari ...La strategia di Fratelli d’Italia: defilati dietro la Lega nella roccaforte del centrosinistra ma pronti a vigilare e in caso di vittoria ...Ha descritto Pinuccio Tatarella come una figura lungimirante poiché molte delle sue previsioni si sono avverate nel corso del tempo. Successivamente, il parlamentare si è aperto alle problematiche del ...