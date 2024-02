Pier Silvio Berlusconi rassicura i fan | “Paolo Bonolis? Ecco cosa posso dire”

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Continua a tenere bando il futuro in televisione di, il quale ha fatto sapere in una recente intervista di volersi prendere una pausa dal piccolo schermo. Nella sua dichiarazione, il conduttore romano ha fatto intendere che non rinnoverà il contratto con Mediaset in scadenza a giugno, proprio per avere il giusto tempo per rimettere le idee in ordine e allontanarsi dalla ripetitività dei suoi programmi. Tuttavia,è intervenuto sul tema e ha messo in chiaro le cose.: parlaSolo qualche giorno fa,ha allarmato i suoi stessi fan con un’intervista in cui annunciava la volontà di prendersi una pausa dalla ...