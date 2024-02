Picchiato | strangolato e seppellito a Desio | chiesti 24 anni di carcere per il presunto killer

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Monza Brianza), 2 febbraio 2024 - Ha legato mani e piedi,a calci e pugni, torturato con bruciature e poi ucciso, strangolandolo con una canna dell'acqua, un connazionale per farsi rivelare il pin del suo bancomat, pretendendo che pagasse la cocaina che avevano appena consumato insieme. Poi invano ha tentato di prelevare con il codice evidentemente risultato non corretto. Per l'omicidio di Omar Annaoui, il marocchino di 53trovatoil 28 agosto 2022 in un campo di grano poco distante dall'exdi, il pm ha chiesto la condanna a 24di reclusione (più 3di libertà vigilata a pena scontata) nel processo davanti alla Corte di Assise di Monza nei confronti di Sadik Ilhami, 35enne. L'uomo, sottoposto a ...