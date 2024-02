Picchiato e bruciato ad Agliana | cognato in udienza al riesame Difesa | “Ha problemi a un braccio non può colpire”

Davanti al tribunale del riesame di Firenze, udienza per il ricorso contro la misura di custodia cauetlare presentato dalla difesa di Daniele Maiorino, il 58enne arrestato per l'omicidio del cognato e ...Preside picchiato dai genitori di un'alunna a Taranto. La comunità scolastica si è detta indignata per l'accaduto. La Lega: "Servono misure" ...TRAPANI (ITALPRESS) – E’ stato convalidato il fermo operato dalla Polizia nei confronti di tre ospiti del CPR di Milo, indagati per i due incendi che hanno devastato la struttura d’accoglienza nel tra ...