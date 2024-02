Piano Mattei | un nuovo approccio | ma le incognite sono in Africa

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Si è concluso il 30 gennaio il vertice internazionale “Italia-. Un ponte per la crescita comune” organizzato per presentare il, il progetto strategico di cooperazione allo sviluppo che l’Italia propone all’e all’Unione europea. Vi hanno partecipato capi di stato, di governo e ministri di 25 Statini, il presidente dell’Unionena, il presidente della Commissione dell’Unionena, i vertici dell’Unione europea, il vicesegretario dell’Onu, i rappresentanti dellan Development Bank, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, della Banca europea per gli investimenti, di diverse agenzie delle Nazioni Unite e di altri organismi internazionali ancora. Le attività del vertice si ...