Piani di accumulo | ecco un’idea per contrastare le fasi di incertezza

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L’economia continua a essere una delle principali preoccupazioni dell’opinione pubblica mondiale nel 2024 e il 70% della popolazione mondiale prevede che l’inflazione e i tassi di interesse saranno più alti rispetto al 2023. E’ quanto emerge dall’ultima edizione dell’Ipsos Global Predictions Survey, Nonostante ciò, l’ottimismo per il prossimo anno è in aumento e 7 persone su 10, quasi 6 in Italia, pensano che il 2024 sarà un anno migliore del precedente. Via libera, dunque, all’elenco dei buoni propositi e dei desideri, ma che sia una casa, una macchina nuova, un viaggio, l’inizio di un percorso di studi o accantonare semplicemente un piccolo gruzzolo per i propri figli o i propri nipoti, l’ottimismo non basta, soprattutto in un momento economico e geopolitico incerto come quello attuale. Sviluppare buone abitudini di risparmio e scegliere gli strumenti finanziari più adeguati alle ...