Phalanx | la nuova arma americana per combattere gli Houti | alza un muro di piombo sparando 4 500 proiettili al minuto

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L'impiego contro gli Houthi del sistema navale di difesa americanoClose In (Cwis) in dotazione al cacciatorpediniere Uss Gravely, rappresenta una novità in questa guerra. È...

La Corea del Nord testa più missili Cruise in mare. A renderlo noto è lo Stato maggiore sudcoreano, che rivela di aver registrato il ...E, per quanto riguarda le pensioni, l'effetto della nuova Irpef sarà già concreto a partire da aprile. Ecco gli aumenti, i conguagli e gli importi con i nuovi scaglioni.L'impiego contro gli Houthi del sistema missilistico navale americano Phalanx Close In (Cwis) in dotazione al cacciatorpediniere Uss Gravely, rappresenta una novità in questa ...