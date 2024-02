Peroni e Ferrari insieme per vincere

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 2 febbraio 2024)Nastro Azzurro continua a correre nel mondo dei motori legandosi alla, il marchio automobilistico più famoso e iconico del pianeta. La partnership, con durata pluriennale, vedràNastro Azzurro 0.0% (senza alcol, of course) aprire un nuovo capitolo al fianco di Scuderiae della serieChallenge Trofeo Pirelli, proseguendo il viaggio intrapreso nell’ambito delle sponsorizzazioni degli sport motoristici. Matrimonio italiano L’accordo traNastro Azzurro 0.0% e il Cavallino è l’incontro tra due bellissime realtà, due aziende che portano in giro per il mondo l’eccellenza del Made in Italy. La partnership celebra la passione e lo stile di cuiNastro Azzurro 0.0% esono emblema, con l'obiettivo di ...