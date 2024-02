Perché non si riesce a trovare una definizione unanime di stupro E quindi a fare una legge

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Gli episodi di violenza di genere, e di, sono purtroppo un fenomeno diffuso in tutta Europa, motivo per cui nel 2022 la Commissione europea ha lanciato una proposta per redigere una direttiva mirata proprio a criminalizzare i rapporti sessuali non consensuali uniforme in tutta la UE. Peccato, però, che la proposta sia arenata da mesi a causa della difficoltà diunadi “”. La direttiva della Commissione lo caratterizzava come “sesso non consensuale”, basandosi sul concetto che “solo sì significa sì”; ma lanon ha trovato l’accordo di alcuni Paesi, tra cui Francia, Germania, Ungheria, Polonia, Paesi Bassi e Repubblica Ceca. La Francia, ad esempio, Paese molto avanti rispetto alla tutela dei diritti delle donne, tanto da aver catalogato ...