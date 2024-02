Perché mi dimetto | cosa c' è dietro l' annuncio di Sgarbi | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Vittorioannuncia le sue dimissioni con effetto immediato da sottosegretario alla Cultura e la reazione della platea e di Nicola Porro è unanime: "No!". Colpo di scena a La Ripartenza, l'evento ideato e condotto dal giornalista, a Milano. Il critico d'arte spiega di aver ricevuto dall'Antitrust l'indicazione di non poter svolgere conferenze. "Essendo Porro un giornalista importante, per evitare il conflitto di interesse che sarebbe nella stessa conferenza che sto facendo", diceprima di una lecture artistica su Michelangelo, "vorrei annunciare le mie dimissioni da sottosegretario di Stato alla Cultura".