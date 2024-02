Perché l’intervista su Gaza al generale Eisenkot ha scioccato l’opinione pubblica in Israele

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) di Claudia De Martino Gadiè un uomo politico molto noto in: è stato l’ex Capo di stato maggiore delle Forze di difesa israeliane tra il 2015 e il 2019, ha aderito al partito dell’Unione Nazionale di Benny Gantz nel 2022 ed è entrato a far parte del Gabinetto di guerra costituitosi cinque giorni dopo l’attacco terroristico del 7 ottobre per coordinare le azioni di guerra nella Striscia di. L’exnon è, dunque, assolutamente un dissidente né un pacifista, pur essendo un oppositore politico al partito Likud e della coalizione di governo di estrema destra attualmente a governo, nonché un feroce critico del progetto di riforma della Corte Suprema israeliana caldeggiato da quello stesso governo. È anche considerato un’autorità morale in, particolarmente in questo ...