Perché la pipì è gialla? La risposta nel nuovo studio con una scoperta dagli importanti risvolti per la nostra salute

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Sulle urine pensavamo già di sapere praticamente tutto: dal loro ruolo di spazzino delle scorie organiche alla loro capacità di regolare l’acidità organica, l’equilibrio dei sali minerali e la pressione sanguigna. Ora anche il giallo dellaè stato finalmente risolto: il “colpevole” è un enzima microbico, detto bilirubina reduttasi. LavieneStati Uniti, dai ricercatori dell’Università del Maryland e dei National Institutes of Health (NIH), ed è stata resa nota in unopubblicato a inizio anno sulla rivista scientifica Nature Microbiology. Un passaggio chiave Chiaramente c’erano delle ipotesi relative alla colorazione, ma ancora non erano stati identificati gli enzimi batterici che trasformano la bilirubina in urobilinogeno, passaggio questo cruciale. Ma partiamo ...