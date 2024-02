Perché i figli non hanno mai fatto visita in clinica a Kate Middleton Risponde la biografa

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Sono trascorsi pochi giorni dalle dimissioni ospedaliere di, che il 16 gennaio 2024 aveva subito un’operazione all’addome seguita da due settimane di degenza presso l’ospedale privato London Clinic. Durante questi 14 giorni, sono stati in tanti a notare le mancate visite in ospedale dei tredella principessa: George, di 10 anni, Charlotte, di 8 e Louis, di 5, che contrariamente al principe William non si sarebbero mai recati nella struttura. Are alle perplessità di molti è Ingrid Seward,della famiglia reale, la quale ha dichiarato a People: “Penso che non volesse rendere la situazione, ai loro occhi, più seria di quanto non fosse. La supporteranno a modo loro e aiuteranno a prendersi cura di lei. Sono sicura che sia esausta, ma si riprenderà bene”. I bambini, ...