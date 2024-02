Per i Jalisse è arrivato finalmente il momento che aspettavano da anni?

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Per idavvero ilche tanto attendevano? Gli eterni esclusi stanno per avere la loro rivincita? Potrebbe essere, stando almeno al video che i due cantanti, insieme professionalmente e nella vita privata da oltre tre decadi, hanno appena postato sul loro profilo Instagram. Leggi anche:: ecco chi è il duo...

La nuova settimana di Viva Rai2 ! riparte con un grande ospite: Amadeus , fresco dell’annuncio dei 27 Big di Sanremo e ribattezzato per l’occasione da ... (feedpress.me)

I Jalisse vengono esclusi dal Festival di Sanremo per 27 volte di fila: sui social arriva la reazione dei due cantanti L'articolo I Jalisse esclusi ... (novella2000)

Ci provano da 27 anni e, a quanto pare, insisteranno finché il Festival non deciderà di riaccoglierli. E anche solo solo per questo meriterebbero una ... (vanityfair)

Domenica 3 dicembre Amadeus ha annunciato al Tg1 i nomi dei 27 Big che si contenderanno la vittoria in occasione […] (perizona)

Roma, 1 febbraio 2024 – I Jalisse potrebbero tornare a Sanremo per la notte della finalissima del Festival della canzone italiana. Secondo voci di ... (quotidiano)

Alessandra Drusian e Fabio Ricci sono stati esclusi dal Festival per ben 27 anni. Quest’anno potrebbe arrivare la "svolta" ...Da giorni circola la notizia che i Jalisse, duo composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian, possano in qualche modo arrivare a Sanremo 2024. A rilanciare la possibilità è stato il sito di D ...(Adnkronos) – "Meloni scenda in capo convocando un incontro con Stellantis e i sindacati a palazzo Chigi". E' quanto chiede il segretario della Cgil Maurizio Landini all'indomani delle parole dell'amm ...