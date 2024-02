Per Christopher Nolan il successo di Oppenheimer è spia di un domani senza saghe | i supereroi hanno le ore contate?

LEGGI – Christopher Nolan continuerà a fare film ad alto budget, molti registi ucciderebbero “per avere le mie risorse, ho una responsabilità” Intervenuto come ospite al podcast ufficiale dei BAFTA, ...Tutto quello che so è che Christopher Walken è ancora lì alla Lumon. Non ho mai fatto due stagioni di qualcosa, quindi per me è un po’ diverso dal solito, ma ci sono molte sorprese, anche per gli ...Non che Nolan sia contrario al cinema in franchising avendo diretto la trilogia del Cavaliere Oscuro, che ha incassato più di 2,4 miliardi di dollari al botteghino. L’anno scorso ha dichiarato ...