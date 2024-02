Pellai | “Genitori troppo ansiosi verso i figli | l’ansia è contagiosa”

I genitori di Filippo Turetta, indagato per l’ Omicidio della ex fidanzata, pensavano di avere un figlio «praticamente perfetto». Ne abbiamo parlato ... (vanityfair)

I genitori di Filippo Turetta, indagato per l’ Omicidio della ex fidanzata, pensavano di avere un figlio «praticamente perfetto». Ne abbiamo parlato ... (vanityfair)

I primi a dover essere meno ansioni sono gli adulti, perché come spiega lo psicoterapeuta Alberto Pellai, l'ansia "è contagiosa". L'appello agli adulti è anche quello di essere più tolleranti rispetto ...La regola condivisa è solo uno dei punti del "Patto digitale" che sta mettendo insieme papà e mamme, ma anche istituzioni, tra Varese e Gallarate a partire da un incontro a Jerago con Alberto Pellai ...Il medico e psicoterapeuta Alberto Pellai: "La modalità 'touch' in cui vivono questi ragazzi gli chiede di essere reattivi e veloci, così tralasciano il ragionamento". I genitori però "non devono mini ...