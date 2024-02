Pedersen | «Inter | non vedo l’ora di giocare ancora! Rispettare Como»

(Di venerdì 2 febbraio 2024)ha parlato dopo la vittoria dell’Women contro il Napoli, con un pensiero rivolto al match con ilin programma sabato 3 febbraio. Di seguito le dichiarazioni della centrocampista nerazzurra aTV ATMOSFERA VINCENTE – Sofie Jungeparla dopo la vittoria dell’Women con il Napoli: «Era una vittoria importante anche quella, era una partita diversa da quella con la Roma. Avevamo di più la palla e anche se il Napoli è ultimo in classifica non è facilecontro di loro. Quindi siamo felici, era importante dimostrare che potevamo vincere anche una partita del genere. È sempre una bella sensazione vincere, c’è una bella atmosfera, positività ma anche serietà». IMPAZIENZA –è già concentrata in vista del ...

Pronostici Serie A 2023-24 23a giornata. Tutte le partite con probabili formazioni, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla Serie A in un click. Si gioca dal 2 al 5 febbraio 2024. Riflett ...OneFootball Videos Nel contempo, nuovi nomi si aggiungono alla lista dei diffidati: Bastoni (Inter), Ederson (Atalanta), Pedersen (Sassuolo), Pellegrini (Roma), Romagnoli (Lazio) e Walukiewicz (Empoli ...Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro insultante nei confronti dei sosteni tori della squadra avversaria e, per avere lanciato un fu ...La Lega di Serie A ha comunicato le decisioni prese dal Giudice Sportivo in relazione all'ultima giornata di campionato. Ammenda di €2.000 all'Inter 'per avere suoi sostenitori, al 31° del secondo tem ...Il giudice Sportivo si è espresso dopo i fatti della 22^ giornata di Serie A, deliberando quanto segue: squalificati, diffidati e sanzioni A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo, Gerardo Mastr ...