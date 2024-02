Pazza | testo e significato della canzone di Loredana Bertè a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 2 febbraio 2024)gareggia acon un brano interamente autobiografico. Ildi, scritto tutto da lei, parla infatti di come il mondo è solito vederla. “Tante volte mi hanno detto “sei”, in modo serio o ironico”, ha spiegato. Da qui, l’esigenza di portare in musica se stessa dopo undici volte al Festival. Questa, la dodicesima, potrebbe essere quella decisiva per la vittoria. Una rivincita, dopo la standing ovation del 2019 per Cosa ti aspetti da me, che le era valsa il premio del pubblico. IldidiUna dedica speciale per tutte le persone che si sentono libere. Questa è l’intenzione di, che si sta ...