Pavia | cadavere trovato vicino binari ferrovia Vigevano | si tratta di uomo di 33 anni**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Milano, 2 feb. (Adnkronos) – Undi 33 anni è statomorto lungo la strada San Marco,aidelladi, nel pavese, poco dopo le 11.30 di questa mattina.Le ferite sul corpo della vittima sono compatibili con un investimento, tuttavia le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’evento. Al momento non è ancora chiaro se si siato di un incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 Areu e i vigili del fuoco, ma non è stato possibile fare altro che constatare il decesso del giovane. L'articolo CalcioWeb.