Pavarese sul Napoli: "Mazzarri è dovuto intervenire sulla psiche di molti calciatori"

Pavarese: "Mazzarri è dovuto intervenire sulla psiche di molti calciatori, mi auguro sia riuscito a far sì che ognuno abbia ritrovato il proprio io" A Radio Crc, nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Gigi Pavarese, dirigente, per parlare del Napoli, di Mazzarri e di alro. Queste le sue parole: Paverese su Giuntoli "Giuntoli ci ha messo del tempo per essere apprezzato e man mano la società gli ha dato responsabilità anche maggiori di quelle previste. Meluso è un professionista serio competente e sicuramente riuscirà a farsi apprezzare ed incidere in maniera decisiva come lo è stato Giuntoli negli ultimi anni. "Guardando all'attualità, è chiaro che la qualificazione ...

" Gigi Pavarese, ex ds del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Campi Flegrei Tv, parlando di alcuni argomenti che riguardano la squadra azzurra.A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gigi Pavarese, direttore sportivo Sandro Abate (calcio a cinque) ed ex direttore sportiv ...