Patto Terminale e Met all’insegna di Beckett I titoli nelle altre sale

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Da oggi alCinema sarà in programmazione "Prima danza, poi pensa. Alla ricerca di" (oggi alle 21.15 in versione originale con sotto), un biopic dedicato a maestro del teatro dell’assurdo, che nei prossimi giorni sarà anche nel programma del Metastasio con la rappresentazione di Aspettando Godot (da giovedì 8 a domenica 11 febbraio), nella messa in scena del regista greco Theodoros Terzopoulos. Per l’occasione, Metastasio epropongono ai rispettivi spettatori un’offerta che dà diritto all’ingresso scontato al cinema con il biglietto del teatro e viceversa. Sempre alproseguono le proiezioni di Perfect Days, l’ultimo capolavoro di Wim Wenders. Quattro le proposte di oggi al cinema Eden di via Cairoli: Pare Parecchio Parigi 16-18.15-21; Dieci minuti 22.30; The ...