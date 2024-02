“Partigiani di Dio” | chi sono davvero gli Houthi

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Nello Yemen si contano più o meno tre armi da fuoco per ogni abitante. In generekalashnikov vecchiotti. In questa terra martoriata dove la guerra civile è parte di quell’Inverno arabo che si contrappone, con maggiore drammaticità, alle velleitarie primavere, uccidersi in nome di un’eresia è ormai una tragica consuetudine. I ribellitraggono il loro nome dal fondatore Ahmad ale si definiscono “di Dio” rivendicando il primato di una fede sciita sulla sunna corrotta e filoamericana del regime che controllava lo Yemen. Essi si ispirano alla teocrazia di Teheran e condividono il disgusto iranico verso tutte le penetrazioni occidentali in terra musulmana. Ad ogni raduno essi urlano “morte a Israele”, “maledetti siano gli ebrei” e fanno vibrare in aria i colpi del loro scalcinati kalashnikov. I ...