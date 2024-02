Parte il bonus mamme | FdI | “Subito 500 euro a chi ha due figli È un aiuto concreto del governo Meloni”

(Di venerdì 2 febbraio 2024)il ‘’, previsto dalla legge di bilancio per il 2024. L’Inps ha pubblicato giovedì 1 febbraio la circolare operativa per attivare la misura. Il “”, che si applica per tre anni dal 2024 al 2026, consiste nell’esonero contributivo fino ad un massimo di 3.000annui (250al mese), da riparametrare su base mensile, per le lavoratrici che hanno almeno trea carico e il più piccole è sotto i 18 anni. «Oggi per lelavoratrici arriva una importante novità – commenta il vicecapogruppo Vicario di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Manlio Messina. gli aumenti in busta paga grazie all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. È questo un risultato voluto dal ...

