Parte dall’Australia il viaggio dei lombardi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024)la marcia di avvicinamento della Nazionale Italiana della pista alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli azzurri del commissario tecnico Marco Villa voleranno ad Adelaide per la prima prova della Coppa delle Nazioni in programma, dal 2 al 4 febbraio. Dodici gli azzurri convocato tra cui figurano la legnanese Martina Alzini (Centro Sportivo Esercito/Cofidis), la bergamasca Martina Fidanza (Fiamme Oro/Ceratizit WNT Pro Cycling), e la cremonese Miriam Vece del gruppo sportivo Fiamme Oro. Presenti inoltre il trio della formazione orobica MBHBank Colpack Ballan CSB vale a dire Daniele Napolitano, Davide Boscaro e Matteo Bianchi quest’ultimo vincitore del titolo europeo nel km da fermo lo scorso 11 gennaio in Olanda. La Coppa delle Nazioni sarà dunque il primo test in fuzione del Giochi Olimpici e servirà al tecnico Villa per dare un primo ...