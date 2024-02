Parma-Venezia sabato 03 febbraio 2024 ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici | convocati

Il crollo del Parma a Modena non cambia le idee dei bookmaker: gli emiliani sono davanti a tutti nelle quote per la vittoria del Campionato.... (calciomercato)

Parma-Venezia e Reggiana-FeralpiSalò sono valide per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, ... (ilveggente)

Accompagnare bambini e famiglie nel percorso digitale dalla nascita fino alle scuole medie: è l'intento che si è sempre posta l'Associazione Mec (media, educazione, comunità) che da Udine, opera in ...Riflettori puntati sul campionato di Serie B. Allo stadio " Ennio Tardini " va in scena un match che mette in palio punti importanti per la parte alta della classifica. Il Parma capolista con 45 punti ...Sfida da vertice in serie B tra il Parma e il Venezia terzo in classifica. Diversi schieramenti per le due squadre squadre anche se la squadra di Pecchia vuole allungare sulle altre. La gara sarà dire ...