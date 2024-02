Parma-Venezia e Reggiana-FeralpiSalò | Serie B | tv | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 2 febbraio 2024)sono valide per la ventitreesima giornata del campionato diB: dove vederle in tv e in streaming, probabiliUna caduta fragorosa. Maturata già nel primo tempo e senza nemmeno avere la forza di reagire. Forse è stato pure un bene, così la squadra si dovrà per forza di cose “risvegliare”. Ilnello scorso weekend ha perso il derby contro il Modena facendo avvicinare Cremonese e, appunto. Entrambe adesso sono distanti 4 punti dalla capolista. Ma l’appuntamento del Tardini potrebbe essere quasi decisivo. Una vittoria della truppa di Pecchia potrebbe dare già un primo verdetto. Man (Lapresse) – Ilveggente.itSì, perché i ducali con una vittoria andrebbero a +7, o ...