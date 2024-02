Parco delle Cascate di Molina | escursioni e natura in Veneto

Ceriano Laghetto (Monza Brianza), 1 Febbraio 2024 - Due condanne a 12 e 10 anni di reclusione per gli altrettanti ultimi pusher del parco delle ... (ilgiorno)

Ancora violenza nel parco delle Cascine : in tre rapinano un 50enne

Firenze, 1 febbraio 2024 – Ancora violenza nella zona delle Cascine a Firenze. Un 50enne, che lavora in un ristorante in centro, è stato rapinato in ... (lanazione)