Paperdì Caserta – Paffoni Omegna | la JuveCaserta vuole vincere per la salvezza nella tana dell’ex

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 2 febbraio 2024). «Controllo del tempo e del gioco e soprattutto essere solidi e concreti contro una squadra che spreca poco o niente e fa della continuità nei quaranta minuti una delle sue armi migliori»: è questa, secondo il senior assistant Maurizio Bartocci, la chiave fondamentale del confronto tra lae la, «una squadra molto profonda, con tantissimi giocatori e grandissima qualità sia sul perimetro che dentro l’area; una compagine solida, intensa, che collabora molto bene in attacco e in difesa, ed ha energia e qualità. Noi – continua il tecnico bianconero – dovremo aumentare la nostra intensità difensiva, non permettere addi giocare le sue linee di passaggio e negli spazi doveattaccare e costruire i propri tiri. Dobbiamo ...