Paolo Vallesi | il ricordo della madre | “Gli ultimi tempi sono stati difficili”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 febbraio 2024)sui social ha annunciato la scomparsalo scorso luglio con un post nel quale è ritratta insieme al figlio dell’artista Francesco nato nel 1997. Il cantautore sarà ospite dell’ultima puntata settimanale de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda dalle 14:00 su Raiuno nello spazio dedicato al Festival di Sanremo al via il prossimo martedì 6 febbraio. Nato nel 1964,inizia a studiare piano a nove anni per poi muovere i primi passi nel mondomusica come arrangiatore. Nel 1989 prende parte alla trasmissione televisiva Gran Premio con Pippo Baudo e al Festival di Castrocaro, dove viene notato dal produttore Dado Parisini, che nel 1990 gli permette di pubblicare il primo singolo Ritornare a vivere/Sta diventando una donna, il cui ...