Paola Perego torna a “Citofonare Rai2” | come sta dopo l’intervento

(Di venerdì 2 febbraio 2024)è stata operata per una neoplasia. Lo aveva annunciato lei stessa sui social con un post dall’ospedaleal fianco di Simona Ventura a condurre “”,che ha dovuto subire: una nefrectomia parziale a causa di una neoplasia. Adesso la conduttrice sta meglio,ha assicurato nel corso di un collegamento telefonico durante l’ultima puntata del format di RaiDue.infatti aveva detto: “Sto meglio. Conto di esserci la prossima domenica, dai, se tutto va bene”.ha anticipato Davide Maggio dunque lada domenica 4 febbraio tornerà al lavoro accanto all’amica e collega Simona Ventura. Puntata, quella ...

Personaggi tv. Paola Perego , l’annuncio improvviso dopo l’operazione per il tumore . Paola Perego , classe 1966, è una conduttrice televisiva. Solo 5 ... (tvzap)

Dopo la grande paura per la salute di Paola Perego , arriva la sua telefona ta in diretta nella puntata di “Citofonare […] (perizona)

È una passata una settimana da quando Paola Perego è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore renale. A Dipiù Tv ... (caffeinamagazine)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

“Sto meglio. Conto di esserci la prossima domenica, dai, se tutto va bene”. Parlava così, nella scorsa puntata di Citofonare Rai2, Paola Perego, intervenuta in collegamento telefonico per rassicurare ...È importante fare sempre prevenzione, può salvare la vita». Con questo messaggio Paola Perego ha rivelato la sua malattia e il percorso ospedaliero che ha dovuto seguire. Alla 57enne conduttrice ...Angelina Mango, ex concorrente di Amici 22, ha risposto alle voci di una rottura con il fidanzato Antonio Cirigliano.