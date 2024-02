Panchina Milan | con Conte può arrivare anche Romelu Lukaku | ma il rapporto con Ibrahimovic…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Se Antonioprenderà il posto di Pioli sullarossonera, può: ma ilconLadelrimane un argomento di estrema attualità per il club di via Aldo Rossi, che ci accompagnerà fino al termine della stagione. Sì, perché probabilmente a fine anno si cambierà. Il ciclo di Stefano Pioli sembra essere giunto al termine e c’è bisogno di una scossa che possa portare la squadra a lottare per lo scudetto. Questo non significa che il, ad oggi, è fuori dalla possibilità di vincere il campionato, perché mancano ancora tante giornate, però, è un’impresa difficile… Il nome di Antonio, fa gola ai tifosi e non solo. ...