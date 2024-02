Palermo | nella notte assalto a ditta costruzioni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 feb. (Adnkronos) - In cinque, armati, assaltano magazzino dellaDi Bellain via Tommaso Natale dopo avere immobilizzato un agente di sorveglianza, imbavagliato, legato e sottratto pistola, rubando mezzi, attrezzature, cavi, telecamere e impianto di videosorveglianza . “Si tratta di una squadra specializzata - dichiara il titolare della- Adesso si dovranno interrompere le attività lavorative in quanto e' stato rubato tutto il cavo necessario al lavoro e i mezzi d opera. I lavori riguardano due lotti per l efficientamento energetico della pubblica Illuminazione della città diin fase di ultimazione per un valore di oltre dieci milioni di euro. Siamo nel Far West. Dopo oltre 10 denunce di furto sui cavi di pubblica illuminazione per oltre 100 mila euro ora passano ai magazzini. Necessita che lo Stato intervenga ci sentiamo abbandonati. Il mio personale ha paura ad andare in cantiere e siamo con la vigilanza armata”. Sul posto Polizia e Carabinieri.