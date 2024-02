Palermo | la preside antimafia Daniela Lo Verde chiede di patteggiare | era stata arrestata per peculato e corruzione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ha chiesto dila pena l’exLo, la direttrice scolastica della scuola Falcone dello Zen, a, nota per il suo impegnoe arrel’aprile scorso per. Stessa istanza èpresentata anche dal suo vice Daniele Agosta, indagato per gli stessi reati. I due, entrambi ai domiciliari, sono accusati di essersi appropriati di cibo per la mensa dell’istituto scolastico, computer, tablet e iPhone destinati agli alunni e acquistati con finanziamenti europei. Il 29 febbraio ci sarà la decisione del gup. Loe Agosta hanno risarcito il danno restituendo cellulari e pc di cui si erano indebitamente appropriati. I pm titolari dell’indagine ...

Hanno chiesto di patteggiare la pena l'ex preside Daniela Lo Verde, la direttrice scolastica della scuola Falcone dello Zen, a Palermo, nota per il suo impegno antimafia finita ai domiciliari per ...