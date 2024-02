Palermo-Bari | Serie B | piazze bollenti a confronto | probabili formazioni e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Due piazza abituate al palcoscenico scintillante dellaA che si stanno sempre più abituando, per buona pace delle rispettive tifo, al purgatorio cadetto. L’obiettivo resta, però, sempre e soltanto uno: tornare a navigare nella acque cristalline e placide della massima competizione italiana di calcio. Le duedel Sud Italia non sono contentissime, attualmente, del momento delle due squadre: in Sicilia parte del tifo si sta sempre più interrogando sul tecnico Eugenio Corini chiedendo, molto spesso, l’esonero del mister; in Puglia non tutti i supporters sono felici della gestione della famiglia De Laurentiis che, dopo aver sfiorato la promozione nella passata annata, si è adoperata in un piccolo (ma consistente) smantellamento della rosa. Con questi umori, ma con le speranze mai sopite, ...