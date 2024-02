Padova Scuola | fuga dall' ora di religione | un alunno su cinque salta la lezione

Padova. Baby bulle picchiano una compagna di scuola - il papà della vittima le denuncia : «Bisogna aiutarle - ma vanno anche fermate»

PADOVA - Il pestaggio della 13enne da parte delle Baby bulle, all?Arcella, non resterà impunito. Non per vendetta, ma per dare un segnale. Lo ... (ilgazzettino)