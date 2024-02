Padova Giulia Cecchettin è dottoressa in Ingegneria biomedica Papà Gino | «Uno squarcio nelle nostre coscienze» Elena | «Non sai quanto io sia fiera di te»

(Di venerdì 2 febbraio 2024)in. Chissà cosa avrebbe pensato in quel momento, davanti ai suoi docenti, mentre veniva pronunciata questa frase....

PADOVA - Giulia Cecchettin è dottoressa in Ingegneria biomedica. Chissà cosa avrebbe pensato in quel momento, davanti ai suoi docenti, mentre veniva ... (ilgazzettino)

L’Università di Padova ha conferito la laurea alla memoria in Ingegneria biomedica a Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo (Venezia) uccisa l’11 ... (ilfattoquotidiano)

Conferita la laurea alla memoria per Giulia Cecchettin all'Università di Padova. Le parole del padre Gino alla consegna: "Manchi più dell'ossigeno" ...(Agenzia Vista) Padova, 2 febbraio 2024 "Conferiamo a Giulia Cecchettin, nata a Padova il 5 maggio 2001, la laurea in Ingegneria Biomedica e con questo rilasciamo il diploma. Congratulazioni, Giulia",