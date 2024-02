Padova | conferita laurea alla memoria a Giulia Cecchettin La sorella | “Non scordiamo ciò che ti hanno tolto perché non succeda ad altre”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L’Università diha conferito lain Ingegneria biomedica a, la 22enne di Vigonovo (Venezia) uccisa l’11 novembre scorso dall’ex fidanzato Filippo Turetta, arrestato otto giorni dopo in Germania. Il femminicidio aveva anticipato di pochissimi giorni la discussione della tesi di, prevista per il 16 novembre. Così venerdì l’ateneono ha consegnato il diploma ai familiari della giovane con una cerimonia in Aula magna, a cui ha partecipato anche la ministra dell’Università Anna Maria Bernini. La proclamazione è stata accolta da un lungo applauso da parte dei presenti in sala, tra cui molti compagni e compagne di studi. “Hai provocato uno squarcio nelle nostre coscienze, nella mia per prima. Sarai ...