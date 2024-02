Out of time | un bel giallo come quelli di una volta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) OUT OFSky Suspense ore 21. Con Denzel Washington, Eva Mendes e Dean Cain. Regia di Carl Franklin. Produzione USA 2004. Durata: 1 ora e 46 minuti. LA TRAMA Denzel Washington è un poliziotto della Florida che benchè sposato con una gran bella donna da qualche tempo la tradisce (tra i motivi della rottura la carriera, dove è stato sopravanzato dalla sua signora). Ora l' amante chiede aiuto. E' gravemente malata e solo un costosissimo intervento può salvarla. Washington le procura il denaro usando una somma sequestrata durante un 'operazione di polizia. Qualche tempo dopo sono trovati due cadaveri che vengono identificati condell'amante e del marito. In realtà sono vivi e sono scappati colla somma. Washington si trova incastrato per furto e omicidio PERCHÈ VEDERLO Perché è un bel...