Oslo | la Tesla finisce in un fiordo | salvati da una sauna galleggiante – Il video

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Due automobilisti sono finiti nelle gelido mare norvegese, a, mentre si trovavano a bordo di una. Si sonograzie a una. A rendere noto il caso è stata la polizia locale su X. «Quando l’auto è finita in acqua c’erano due persone all’interno. Sono statida una», ha aggiunto. Ildel salvataggio, ottenuto ieri dall’agenzia di stampa Afp e pubblicato oggi dai media internazionali, mostra l’auto che affonda e i due automobilisti sul tettuccio, mentre la, con tre persone a bordo, si avvicina alla vettura per mettere in salvo i due malcapitati. L’fjord ha diverse saune galleggianti disponibili per il ...

Salvati da una sauna galleggiante mentre stavano per inabissarsi con una Tesla nelle gelide acque di un fiordo: è successo ieri 1 febbraio a Oslo, in Norvegia. Una brutta disavventura per il ...Una Tesla finisce nel fiordo di Oslo, salvati da una sauna galleggiante Due automobilisti finiti nelle acque gelide del fiordo di Oslo, nel centro della capitale norvegese, a bordo di una Tesla, sono ...Si tratta della tempesta peggiore in Norvegia dal 1992, ma è il terzo fenomeno avverso di questo tipo in Europa in appena 2 settimane ...