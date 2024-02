Osimhen | il rientro a Napoli slitta ancora | Nigeria in semifinale di Coppa d’Africa

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ladisi qualifica alle semifinali dellabattendo l’Angola. Ritardo nel suo. Laha conquistato l’accesso alle semifinali della, superando l’Angola in un emozionante quarto di finale conclusosi con un risultato di 1-0. L’eroe della giornata è stato Lookman, l’attaccante dell’Atalanta, che ha siglato il gol decisivo. Tuttavia, l’attenzione dei tifosi dele dell’allenatore Walter Mazzarri è ora focalizzata sul ritorno di Victor, il cuisubirà un ulterioremento.ha giocato una partita intensa, rimanendo in campo per 91 ...

Finisce 1-0 la partita tra Nigeria e Angola, valida per i quarti di finale di Coppa d'Africa. Gol decisivo siglato da Ademola Lookman. Anche Osimhen aveva ...Qualche attimo di spavento per Victor Osimhen che a pochi minuti dal fischi finale di Nigeria-Angola, match dei quarti di finale della Coppa d'Africa, è uscito dal campo in barella per ...Piove sul bagnato in casa Napoli: Victor Osimhen, protagonista in coppa d’Africa con la sua Nigeria, è uscito anzitutto dal campo in barella, nel match valido per i quarti di finale della competizione ...