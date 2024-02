Osasuna-Celta Vigo domenica 04 febbraio 2024 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Navarri favoriti sui galiziani

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La trasferta catalana nell’infrasettimanale non è andata bene per l’: ihanno giocato una buona partita ma si sono arresi al Barcellona, seppur di misura. Il grande rimpianto per la squadra di Arrasate è aver sprecato almeno due occasioni gigantesche per pareggiare, nonostante l’inferiorità numerica che li affliggeva; vedremo la squadra di Pamplona saprà InfoBetting: Scommesse Sportive e